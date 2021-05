Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2021 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 6 maggio 2021)DEL 6 MAGGIOORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; NUOVI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO LUNGO LA RETE VIARIA, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE NOMENTANA ETERAMO, IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALLO SVINCOLO PER L’APPIA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE CI SONO CODE IN ENTRATA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; RIGUARDO ALLE CONSOLARI TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E VIA DUE PONTI VERSO IL RACCORDO, SU QUESTO TRATTO SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE; IN USCITA DALLA CITTA’ INCOLONNAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE ...