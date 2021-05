Verso Brescia-Pisa: le parole di Clotet (Di giovedì 6 maggio 2021) Pep Clotet ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Brescia-Pisa, match che si svolgerà venerdì 7 maggio alle ore 14. Ecco le dichiarazioni del tecnico spagnolo riprese da tuttomercatoweb.com. Cosa ha detto Clotet alla vigilia di Brescia-Pisa? Su Ayè e Donnarumma “Ogni partita cerchiamo sempre nuove soluzioni a seconda degli avversari e per me è ottimo avere giocatori duttili e versatili. Bene anche poter disporre di Ayé e Donnarumma a grande livello senza però dimenticare Ragusa che ha caratteristiche diverse e, nonostante sia un esterno, sta facendo molto bene anche schierato vicino alla punta“. Sul valore del Brescia “Sono d’accordo riguardo al fatto che ora la squadra stia rendendo per il valore che ha, ma dobbiamo concentrarci ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 6 maggio 2021) Pepha parlato in conferenza stampa alla vigilia di, match che si svolgerà venerdì 7 maggio alle ore 14. Ecco le dichiarazioni del tecnico spagnolo riprese da tuttomercatoweb.com. Cosa ha dettoalla vigilia di? Su Ayè e Donnarumma “Ogni partita cerchiamo sempre nuove soluzioni a seconda degli avversari e per me è ottimo avere giocatori duttili e versatili. Bene anche poter disporre di Ayé e Donnarumma a grande livello senza però dimenticare Ragusa che ha caratteristiche diverse e, nonostante sia un esterno, sta facendo molto bene anche schierato vicino alla punta“. Sul valore del“Sono d’accordo riguardo al fatto che ora la squadra stia rendendo per il valore che ha, ma dobbiamo concentrarci ...

