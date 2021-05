Vaccini | Breton | è tempo di aprire nuova fase sui brevetti

Advertising

Blue_canvas2 : @GiovaQuez Breton sembra molto chiaro su quali vaccini saranno usati in EU (nel futuro prossimo ovviamente) e non p… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Breton

Agenzia ANSA

Lombardia, da lunedì prenotazioni 50 - 59enni/ Fontana: "85mila dosi al giorno" PNRR, 750 ...di turbolenze - ha detto pochi giorni fa Politico il commissario Ue del settore Thierry- non ..."Ora che la produzione dista per centrare i nostri obiettivi, è tempo di aprire, come pianificato, una nuova fase: ... Thierry, aggiungendo che "l'Ue continuerà ad esportare nel mondo" e ..."Ora che la produzione di vaccini sta per centrare i nostri obiettivi, è tempo di aprire, come pianificato, una nuova fase: affrontare la questione dei brevetti per aumentare la produzione globale neg ...BRUXELLES. "Mi ricordo bene l'inizio della pandemia e l'appello dell'Italia all'Europa. Gli italiani chiesero la solidarietà ed il coordinamento dell'Europa. L'Italia aveva ragione. l'Europa doveva in ...