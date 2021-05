Un passo dal cielo 6, le location: ecco dove è ambientato (Di giovedì 6 maggio 2021) Un passo dal cielo 6 - I Guardiani è una fiction italiana ambientata prevalentemente in territorio veneto a un passo dalle Dolomiti. Un passo dal cielo 6 - I Guardiani è una fiction prodotta da Matilde e Luca Bernabei per Lux Vide ambientata prevalentemente in territorio veneto a un passo dalle Dolomiti, le location spaziano tra boschi, natura incontaminata, magici specchi d'acqua alpini e maestose vette innevate. Durante la sesta stagione la fiction si è spostata dall'Alto Adige al Veneto: le Dolomiti che si scorgono nelle sequenze della fiction sono quelle venete e i laghi sono quello di Mosigo, tra Cortina d'Ampezzo, San Vito di Cadore, dove si trova la stazione di polizia, e la Valle del Boite. Dopo la morte della … Leggi su movieplayer (Di giovedì 6 maggio 2021) Undal6 - I Guardiani è una fiction italiana ambientata prevalentemente in territorio veneto a undalle Dolomiti. Undal6 - I Guardiani è una fiction prodotta da Matilde e Luca Bernabei per Lux Vide ambientata prevalentemente in territorio veneto a undalle Dolomiti, lespaziano tra boschi, natura incontaminata, magici specchi d'acqua alpini e maestose vette innevate. Durante la sesta stagione la fiction si è spostata dall'Alto Adige al Veneto: le Dolomiti che si scorgono nelle sequenze della fiction sono quelle venete e i laghi sono quello di Mosigo, tra Cortina d'Ampezzo, San Vito di Cadore,si trova la stazione di polizia, e la Valle del Boite. Dopo la morte della …

