Ufficiale: David Villa vola in India come Head of Global Football Operations all’Odisha FC (Di giovedì 6 maggio 2021) David Villa vola in India, dopo le esperienze da calciatore negli USA e in Giappone, l’ex attaccante iberico ora vestirà i panni di dirigente. Dopo essersi ritirato nel 2019, sarà il nuovo Head of Global Football Operations dell’Odisha FC, squadra della città Indiana di Bhubaneswar. Ecco le sue prime parole ai canali ufficiali del club: “Proverò a portare qui tutta la mia esperienza. Non ho giocato in India, ma ho giocato a calcio per 20 anni da professionista e in tutto il mondo. Cercherò di dare il massimo”. Comunicado Oficial World Cup winner and Spanish Football legend @Guaje7Villa has been brought in by Odisha FC to spearHead our Global ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 6 maggio 2021)in, dopo le esperienze da calciatore negli USA e in Giappone, l’ex attaccante iberico ora vestirà i panni di dirigente. Dopo essersi ritirato nel 2019, sarà il nuovoofdell’Odisha FC, squadra della cittàna di Bhubaneswar. Ecco le sue prime parole ai canali ufficiali del club: “Proverò a portare qui tutta la mia esperienza. Non ho giocato in, ma ho giocato a calcio per 20 anni da professionista e in tutto il mondo. Cercherò di dare il massimo”. Comunicado Oficial World Cup winner and Spanishlegend @Guaje7has been brought in by Odisha FC to spearour...

Advertising

sportli26181512 : UFFICIALE: David Villa riparte dall'India!: David Villa riparte dall'India. Dopo le esperienze negli...… - TicinoGazzetta : Ufficiale: Lucerna, la bandiera David Zibung si ritira a fine stagione - _nagareboshij : RT @pondgitsune: Abbiamo finalmente la traduzione ufficiale della lettera di Alina e anche di alcune parole a caso in Ravkiano che sono nel… - pondgitsune : Abbiamo finalmente la traduzione ufficiale della lettera di Alina e anche di alcune parole a caso in Ravkiano che s… - Angiolettolp : @lavocedellapau La pagina ufficiale dei David non segue Laura...ma nemmeno Baglioni. Segue su instagram Zalone. Non… -