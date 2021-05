Roma, partite iva e ristoratori in piazza: “Riaperture incondizionate” (Di giovedì 6 maggio 2021) ristoratori, esercenti e partite iva ancora in piazza per protestare contro il coprifuoco e le chiusure del governo. I lavoratori, questa volta non tanti come nelle manifestazioni precedenti, si sono radunati a piazza del Popolo, a Roma, chiedendo “Riaperture incondizionate, lo stop del coprifuoco, la fine del sistema a colori per le regioni e fondi immediati” per mandare avanti le attività. Esercenti: “Riaperture incondizionate” “Siamo qui per dire no a un governo che non ascolta e che ha lasciato le attività come una barca in mezzo al mare – dice Antonio Tedeschi di Periferie Italia – Noi chiediamo due cose semplici: riapertura incondizionata per i locali all’aperto e al chiuso e fine del coprifuoco”. Sulla stessa lunghezza d’onda ... Leggi su italiasera (Di giovedì 6 maggio 2021), esercenti eiva ancora inper protestare contro il coprifuoco e le chiusure del governo. I lavoratori, questa volta non tanti come nelle manifestazioni precedenti, si sono radunati adel Popolo, a, chiedendo “, lo stop del coprifuoco, la fine del sistema a colori per le regioni e fondi immediati” per mandare avanti le attività. Esercenti: “” “Siamo qui per dire no a un governo che non ascolta e che ha lasciato le attività come una barca in mezzo al mare – dice Antonio Tedeschi di Periferie Italia – Noi chiediamo due cose semplici: riapertura incondizionata per i locali all’aperto e al chiuso e fine del coprifuoco”. Sulla stessa lunghezza d’onda ...

