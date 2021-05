Regione Lazio: grazie a Legnini, ora rinascita centro Amatrice (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma – “Il centro storico di Amatrice, grazie alle ordinanze speciali previste nell’ambito della regia di coordinamento sul sisma del centro Italia, si appresta a ospitare nuovi e importanti interventi. Si tratta della ridefinizione e realizzazione del nuovo contesto urbano, con opere pubbliche e private secondo un piano condiviso dai vari soggetti istituzionali, a cominciare dal comune di Amatrice e dalla Regione Lazio.” “grazie alle azioni amministrative messe in campo dal Commissario straordinario Giovanni Legnini, gli interventi si prevedono tempestivi e snelli dal punto di vista burocratico.” “Una grande operazione di rinascita che la prossima settimana intendiamo presentare pubblicamente affinche’, anche in ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma – “Ilstorico dialle ordinanze speciali previste nell’ambito della regia di coordinamento sul sisma delItalia, si appresta a ospitare nuovi e importanti interventi. Si tratta della ridefinizione e realizzazione del nuovo contesto urbano, con opere pubbliche e private secondo un piano condiviso dai vari soggetti istituzionali, a cominciare dal comune die dalla.” “alle azioni amministrative messe in campo dal Commissario straordinario Giovanni, gli interventi si prevedono tempestivi e snelli dal punto di vista burocratico.” “Una grande operazione diche la prossima settimana intendiamo presentare pubblicamente affinche’, anche in ...

Ultime Notizie dalla rete : Regione Lazio Covid - 19, dati 6 maggio 2021: a Roma e nel Lazio ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO Siamo in attesa dei dati ufficiali dalle 10 asl del territorio che saranno comunicati (solitamente attorno alle ore 17:00) dall'assessore della Regione Lazio Alessio D'Amato al termine della odierna videoconferenza della task - force regionale per il COVID - 19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari ...

Coronavirus Fiumicino, Montino: 'Andamento dei contagi in salita' 'Stanno andando avanti con grande impegno da parte della Regione le vaccinazioni: il Lazio è primo tra le regioni italiane per numero di vaccinati e organizzazione efficiente degli hub. Questa è l'...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2021 ore 10:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Covid: il gruppo Prima Sole Components diventa hub vaccinale nel Lazio -2- alla convenzione della Regione Lazio con la Croce Rossa e al Comune di Torrice con la Protezione Civile, si puo' realizzare questa partnership pubblico privato che da' una speranza ancora piu' ...

Vaccino Covid: al via prenotazione per insegnanti. Lazio: da martedì i richiami Riparte la possibilità di prenotazione del vaccino Covid per gli insegnanti. Lo ha annunciato, secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi durante il Question t ...

