Recovery | Von der Leyen | «Aveva ragione l’Italia sul Covid» E cita don Milani

(Di giovedì 6 maggio 2021) La presidente Ue: «A pochi chilometri da Firenze c'è un paesino, Barbiana, dove don Lorenzosul muro della scuola scrisse in inglese 'I care'. Significa assumere responsabilità. Gli europei hanno dimostrato con le loro azioni cosa significa. Questo deve essere il motto dell'Europa. 'We care'» L'articolo proviene da Firenze Post.

Bruxelles, 06 mag 09:45 - Next Generation Eu può innescare un Rinascimento europeo. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, trasporto ecologico e un sistema sanitario più forte", aveva twittato la presidente Ursula von der Leyen. che si istituisca un comitato di controllo per le spese sostenute nell'ambito del Recovery fund. Next Generation Eu può innescare un Rinascimento europeo. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.