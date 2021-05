“Power Hits Estate 2021” | annunciata la data del grande evento musicale di RTL 102 5

(Di giovedì 6 maggio 2021) “”, ildi musica live realizzato da RTL 102,5 ha unacome annunciato stamane sull’emittente radiofonica si terrà il prossimo 31 agosto nella tradizionale cornice dell’Arena Di Verona ed incoronerà il tormentone dell’La quinta edizione della kermesseche sarà presentata dal trio di speaker Matteo Campese, Fabrizio Ferrari ed Angelo Baiguini con la partecipazione di Massimo Giletti, si distinguerà per essere totalmente Covid-Free. La stessa RTL 102,5 si impegnerà in prima persona ad organizzare la serata mettendo in sicurezza il pubblico. “” il ...

rtl1025 : POWER HITS ESTATE 2021 ALL'ARENA DI VERONA IL 31 AGOSTO ?? UN EVENTO COVID-FREE DI RTL 102.5 ?? Qui tutti i dettag…

RTLEstate all'Arena di Verona ad agosto: l'appuntamento è martedì 31 quando all'anfiteatro scaligero verrà decretato il tormentone dell'estate 2021. Torna anche quest'anno l'appuntamento con l'evento. Tutti coloro che vorranno accedere all'evento "RTL 102.5 Power Hits Estate" dovranno essere in regola a controlli e tamponi. Torna in Arena Rtl 102.5 Power Hits Estate. L'appuntamento, annunciato direttamente dalle pagine social dell'emittente radiofonica.