Piano vaccini | resta il nodo AstraZeneca Così il governo rivede tutto

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag – Ildeve recuperare terreno e ultimare il prima possibile l’immunizzazione degli anziani, ecco perché il Comitato tecnico scientifico propone di allungare il tempo tra la prima e la seconda dose. Allo stato attuale tra la prima dose e il richiamo sono fissati 21 giorni per il vaccino Pfizer e 28 per il Moderna. L’indicazione del Cts è di allungare entrambi i richiami a 42 giorni, perché tale maggiore forbice temporale “non inficia l’efficacia della risposta immunitaria”. In tal modo si può garantire una più rapida ed estesa copertura della prima dose agli anziani. Questo perché, al di là degli annunci, ilè ancora molto in ritardo sulla tabella di marcia. Ora quindi si corre ai ripari per salvare l’estate e il turismo. Cts: “Aumentare l’intervallo tra prima e seconda dose, ancora molti soggetti a ...