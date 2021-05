Advertising

fisco24_info : Philip Morris: Jacek Olczak è il nuovo amministratore delegato: 'Acceleriamo nostra trasformazione verso un futuro… - bizcommunityit : Philip Morris International, Jacek Olczak è il nuovo CEO #CEO - Giornaleditalia : L’azienda riafferma l’impegno nel sostituire le sigarette con migliori alternative basate sulla ricerca scientifica… - PhilipMorris_IT : Philip Morris International è lieta di annunciare che Jacek Olczak è stato nominato Chief Executive Officer (CEO) d… - CuoreEconomico : Intesa Coldiretti con Philip Morris Italia per la sostenibilità della filiera del tabacco | cuoreeconomico… -

Ultime Notizie dalla rete : Philip Morris

Agenzia ANSA

Jacek Olczak è il nuovo amministratore delegato diInternational, prende il posto di André Calantzopoulos, che è stato nominato presidente esecutivo del consiglio di amministrazione del gruppo. Olczak era in precedenza Chief operating ...Rinnovata l'intesa traItalia e Coldiretti per l'acquisto del tabacco in foglia coltivato in Italia. L'intesa con Coldiretti si situa nel contesto dall'accordo siglato tra il Ministero delle Politiche Agricole ...Philip Morris International ha nominato l’ex direttore operativo Jacek Olczak come nuovo amministratore delegato del gruppo. Olczak sostituisce al vertice André Calantzopoulos, che è stato nominato pr ...Jacek Olczak è il nuovo amministratore delegato di Philip Morris International, prende il posto di André Calantzopoulos, che è stato nominato presidente esecutivo del consiglio di amministrazione del ...