Pensioni | Tridico | flessibilità per evitare scalone

(Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) – “Con l’emergenza abbiamo scoperto che i sussidi servono pure agli autonomi, non solo ai poveri. Poi è stato evidente che la cassa integrazione non poteva essere destinata esclusivamente alla categoria del lavoro dipendente, e infatti un’indennità è stata erogata alle Partite IVA e ai lavoratori discontinui del turismo e dello spettacolo. Quindi le politiche attive, che riguardano tutti. Le parole chiave sonoe semplificazione”. Lo ha detto il Presidente dell’Inps, Pasquale, in un’intervista al quotidiano La Stampa. “Il sistema di welfare del futuro deve essere più inclusivo e universale. Ai lavoratori occorre garantire una formazione continua, conoscenze e competenze per rimanere sempre agganciati al mercato. Il mondo sta ripensando un ruolo dello Stato diverso, piu’ incisivo nella sanita’ e nel sostegno a famiglie e ...

Perchè ogni crisi rappresenta una rottura rispetto al passato", commenta. Il presidente dell'Inps ricorda poi che " Quota 100 ha un pilota automatico che si autodistrugge". "E' una riforma ...Riforma: le proposte sul tavolo Anche i sindacati pensano a Quota 41 anni di contributi ... Una recente proposta arriva dal Presidente dell'Inps: uscita dal lavoro a 62 - 63 anni con ...(Teleborsa) - "Con l'emergenza abbiamo scoperto che i sussidi servono pure agli autonomi, non solo ai poveri. Poi è stato evidente che la cassa integrazione non poteva essere destinata esclusivamente ...“Che il Recovery non si occupi di pensioni non deve stupire e Quota 100 ha un pilota automatico che si autodistrugge. È una riforma sperimentale, durava tre anni e finisce al 31 dicembre, non c'è null ...