Pensioni, in Italia oltre 16 milioni di pensionati, il 32% percepisce due assegni. Tutti i numeri (Di giovedì 6 maggio 2021) Sono oltre 22 milioni gli assegni che lo Stato eroga ai pensionati in Italia. Sono 16 milioni i pensionati, corrispondenti al 26,5% della popolazione residente. Ecco la radiografia, in cifre, dell'attuale sistema Pensionistico Italiano. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 6 maggio 2021) Sono22gliche lo Stato eroga aiin. Sono 16, corrispondenti al 26,5% della popolazione residente. Ecco la radiografia, in cifre, dell'attuale sistemasticono. L'articolo .

Advertising

ProDocente : Pensioni, in Italia oltre 16 milioni di pensionati, il 32% percepisce due assegni. Tutti i numeri - menteveloce : @GiorgiaMeloni contro evasione tasse di @AmazonIT @googleitalia @Facebook proposta:far pagare 60% sul fatturato in… - 1TommyMotta : @Corriere Pagano loro? Se è così ci sto! I sindacati con le pensioni in Italia hanno fatto soltanto danni - 1TommyMotta : @Corriere Pagano loro? Se è così ci sto! I sindacati con le pensioni in Italia hanno fatto soltanto danni - Stefano19759505 : @LaNotiziaTweet E basta col fascismo..... Possibile che dopo 76 anni ancora non sapete parlare di altro? Piuttost… -