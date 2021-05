Nintendo nell'ultimo anno ha investito in ricerca e sviluppo la cifra record di $880 milioni (Di giovedì 6 maggio 2021) Nintendo ha avuto un anno finanziario più che positivo e ciò ha portato la società ad investire una quantità incredibile di denaro nei suoi progetti di ricerca e sviluppo. Pubblicato dall'analista Daniel Ahmad, Nintendo ha speso circa 880 milioni di dollari in questo settore durante i 12 mesi terminati a marzo del 2021. Anche l'analista e consulente David Gibson ha riassunto i commenti fatti dalla società in una sessione di domande e risposte per gli investitori dopo che i suoi ultimi risultati finanziari sono stati resi pubblici, con Nintendo che ha confermato che stava investendo anche in un futuro successore di Switch. Sebbene la società sia costantemente alla ricerca di nuove tecnologie, la spesa in ricerca e ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 6 maggio 2021)ha avuto unfinanziario più che positivo e ciò ha portato la società ad investire una quantità incredibile di denaro nei suoi progetti di. Pubblicato dall'analista Daniel Ahmad,ha speso circa 880di dollari in questo settore durante i 12 mesi terminati a marzo del 2021. Anche l'analista e consulente David Gibson ha riassunto i commenti fatti dalla società in una sessione di domande e risposte per gliri dopo che i suoi ultimi risultati finanziari sono stati resi pubblici, conche ha confermato che stava investendo anche in un futuro successore di Switch. Sebbene la società sia costantemente alladi nuove tecnologie, la spesa ine ...

