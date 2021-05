'Ndrangheta, sequestrati beni per 200 milioni a 3 imprenditori catanzaresi (Di giovedì 6 maggio 2021) Tra i reati contestati vi sono anche quelli di estorsione e di concorso esterno in associazione mafiosa Leggi su rainews (Di giovedì 6 maggio 2021) Tra i reati contestati vi sono anche quelli di estorsione e di concorso esterno in associazione mafiosa

Ultime Notizie dalla rete : Ndrangheta sequestrati La guerra non è finita Colpendo la 'ndrangheta in questo segmento, cerchiamo anche di ristabilire una libera concorrenza ... Tra i beni sequestrati, 5 società che operano nel settore della ristorazione, la torrefazione "Caffè ...

'Ndrangheta: operazione Platinum - Dia, 33 le misure cautelari Nell'ambito dell'operazione 'Platinum - Dia' contro la 'Ndrangheta, sono 33 le misure cautelari in carcere emesse dai Tribunali di Torino e Costanza (... Sequestrati beni costituiti da compendi aziendali,...

'Ndrangheta, sequestrati beni per 200 milioni a 3 imprenditori catanzaresi Rai News La ‘Ndrangheta si è diffusa in tutta Europa L’Italia ha condotto mercoledì un’operazione di polizia a livello europeo contro la ‘Ndrangheta. Tale operazione si è rivelata un successo, e ha portato al Sequestro di cocaina e milioni di euro di be ...

‘Ndrangheta, il clan Molluso dietro i rifiuti nella cava di Zibido: trovato un libro mastro con vent’anni di traffici Due arresti della Dda di Milano e dei carabinieri forestali. Nei guai il titolare dell’impianto il figlio di un boss. Le indagini partite dall’inchiesta Mensa dei poveri ...

