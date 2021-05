Mercato Juventus | conferme sull’arrivo del centrocampista

Advertising

mar_aie : @zarcozilesi Nell'ordine avevamo: una squadra fortissima, un mercato eccezionale senza cessioni, una Juventus in es… - gilnar76 : Il Chelsea lo scarica: ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - cn1926it : #Chelsea, #Jorginho poteva andare alla #Juve la scorsa estate: il retroscena - cesguara : @juventibus @MomblanOfficial @romeoagresti @ColpogobboYtube @EdoardoMecca1 ... ed è assolutamente lecito dato il la… - M_Egnijiwa : Hazard è fuori dal Real Madrid a causa della sua mancanza di rispetto per l'entità. Questo sicuramente farà sì che… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juventus

Virgilio Sport

E poi ilappunto: a meno di mosse, che per ora non si vedono, che possano innescare il domino, al momento non ci sono big europee in cerca di un portiere. Non è una pista il Borussia Dortmund ...De Paul fa visita a Javier Zanetti a Milano: primi assaggi di nerazzurro per l'argentino, che in estate infiammerà ilRodrigo De Paul sarà tra i giocatori più ricercati della prossima sessione di calciomercato. Per l'argentino, reduce da un'altra stagione ad alto livello con l'Udinese, è il momento di cercare ...La Roma e Mourinho avrebbero già messo nel mirino un top player che interessa anche alla Juve: scopriamo i dettagli della trattativa.Continua la preparazione del Milan in vista dell’impegno di domenica sera contro la Juventus. Come ricostruito da Sky Sport, oggi il tecnico rossonero Stefano Pioli ha lavorato a ranghi completi e que ...