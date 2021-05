Mazara del Vallo. Militari libici mitragliano l’Aliseo: ferito il comandante Giuseppe Giacalone (Di giovedì 6 maggio 2021) Ancora una volta ma Marina libica spara contro la flotta commerciale italiana. L’ennesimo episodio che alza la tensione tra Italia e Libia. Il peschereccio “Aliseo” di Mazara del Vallo è stato mitragliato da una motovedetta militare libica. È successo mentre il mezzo siciliano era impegnato in una battuta al largo di Bengasi. I colpi hanno ferito ad un braccio il comandante Giuseppe Giacalone. La Libia dal canto ha smentito di avere sparato “contro” pescherecci italiani, ammettendo soltanto di avere esploso “colpi di avvertimento in aria” per fermare imbarcazioni da pesca che, a suo dire, avevano sconfinato in acque libiche. In soccorso è intervenuta la Fregata Libeccio (coinvolta nell’operazione Mare Sicuro) che, ricostruisce la Marina, si trovava all’incirca 60 miglia dal punto in ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 6 maggio 2021) Ancora una volta ma Marina libica spara contro la flotta commerciale italiana. L’ennesimo episodio che alza la tensione tra Italia e Libia. Il peschereccio “Aliseo” didelè stato mitragliato da una motovedetta militare libica. È successo mentre il mezzo siciliano era impegnato in una battuta al largo di Bengasi. I colpi hannoad un braccio il. La Libia dal canto ha smentito di avere sparato “contro” pescherecci italiani, ammettendo soltanto di avere esploso “colpi di avvertimento in aria” per fermare imbarcazioni da pesca che, a suo dire, avevano sconfinato in acque libiche. In soccorso è intervenuta la Fregata Libeccio (coinvolta nell’operazione Mare Sicuro) che, ricostruisce la Marina, si trovava all’incirca 60 miglia dal punto in ...

Advertising

rtl1025 : ?? Carabinieri stanno effettuando una ispezione nell'abitazione di via Pirandello, a Mazara del Vallo, che fu in uso… - rtl1025 : ?? Non ci sono tracce della piccola #DenisePipitone nella palazzina di via Pirandello a Mazara del Vallo, nel trapan… - rtl1025 : ?? Fonti investigative di Marsala smentiscono che siano in atto ricerche del corpo di #DenisePipitone, la bambina sc… - DanieleDann1 : ?? #Libia, la guardia costiera spara contro pescherecci italiani: ferito il comandante dell'Aliseo. La marina di… - ALLERTACETRIOLI : RT @sabrina07062011: Ma i pescatori di Mazara del Vallo non capiscono che il Patron della Farnesina @luigidimaio è appena rientrato da un'e… -