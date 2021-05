Lotta, Preolimpico Sofia: Abraham Conyedo sconfigge Thiele e vola ai quarti di finale nei 97 kg! (Di giovedì 6 maggio 2021) Abraham Conyedo comincia nel migliore dei modi il Preolimpico di Sofia e porta a casa una vittoria fondamentale nella corsa verso il pass per Tokyo (riservato ai due finalisti). L’italo-cubano ha sconfitto agli ottavi di finale il temibile tedesco Erik Sven Thiele guadagnandosi così un posto nei quarti di finale della categoria 97 kg stile libero, dove affronterà da favorito l’ivoriano Ulrich Manouan (passato direttamente ai quarti grazie al forfait dell’honduregno Gino Avila Dilbert). Conyedo, bronzo mondiale 2018 e terzo agli Europei del 2020, ha dovuto incrociare subito al debutto nel torneo uno degli avversari più temibili presenti nella capitale bulgara in questa categoria, dimostrando uno stato di forma ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021)comincia nel migliore dei modi ildie porta a casa una vittoria fondamentale nella corsa verso il pass per Tokyo (riservato ai due finalisti). L’italo-cubano ha sconfitto agli ottavi diil temibile tedesco Erik Svenguadagnandosi così un posto neididella categoria 97 kg stile libero, dove affronterà da favorito l’ivoriano Ulrich Manouan (passato direttamente aigrazie al forfait dell’honduregno Gino Avila Dilbert)., bronzo mondiale 2018 e terzo agli Europei del 2020, ha dovuto incrociare subito al debutto nel torneo uno degli avversari più temibili presenti nella capitale bulgara in questa categoria, dimostrando uno stato di forma ...

