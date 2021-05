Lo Snapdragon è pieno di bug | ma non dobbiamo più stupirci L' importante è trovarli | e chiuderli

(Di giovedì 6 maggio 2021) Check Point Research ha trovato centinaia di vulnerabilità nei DSP Hexagon dei SoC Qualcomm. Una di queste permetteva di accedere anche al modem, quindi potenzialmente alle telefonate e ai messaggi. La questione non sta più nei bug, con i quali ormaiconvivere, quanto nella capacità di....

Advertising

Digital_Day : Il problema non sono più i bug, ma i bug che non vengono chiusi -

Ultime Notizie dalla rete : Snapdragon pieno

HDblog

Il chipset infatti è uno888 (la prima scelta di altri telefoni Flagship, come ad ... senza perdita di velocità in brevissimo tempo, supportando ale connessioni più moderne e ...Connettività Modem integrato QualcommX60 4G LTE e 5G Wi - Fi 6E Bluetooth 5.2; Chipset ... ma il prezzo sarà. Tommaso Lenci Salve sono un blogger laureato in Economia Aziendale presso ...Dopo aver messo nel mirino il DSP degli Snapdragon la scorsa estate, al Pwn2Own edizione 2021 si è di nuovo accanita contro il DSP dei SoC progettati a San Diego e ha messo il luce una ulteriore ...POCO F3 è uno smartphone che può competere con un top di gamma di pari generazione, senza troppi compromessi se escludiamo l'aspetto fotografico. Costa, però, 350 euro, una caratteristica che potrebbe ...