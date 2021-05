Le Iene: Mediaset censura il servizio sui voli di Stato della Casellati (Di giovedì 6 maggio 2021) Iene: i voli blu di Casellati spariti dai siti di Mediaset Il Fatto Quotidiano, pagina 3, di Ilaria Proietti. Puff! Con un tocco di magia il servizio delle Iene sui voli di Stato di Maria Elisabetta Alberti Casellati andato in onda due sere fa è sparito nel nulla. Non compare più da nessuna parte, né sul sito né sulla pagina Facebook del programma e nemmeno sui canali Mediaset: peggio di una damnatio memoriae. E sì che aveva fatto il botto con 2,5 milioni di spettatori incollati alla tv a godersi le performance aree di Sua Presidenza. Che erano andate forti pure sui social, ad alimentare una polemica che va avanti da giorni senza che Casellati senta l’esigenza di dare conto degli oltre 120 ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 6 maggio 2021): iblu dispariti dai siti diIl Fatto Quotidiano, pagina 3, di Ilaria Proietti. Puff! Con un tocco di magia ildellesuididi Maria Elisabetta Albertiandato in onda due sere fa è sparito nel nulla. Non compare più da nessuna parte, né sul sito né sulla pagina Facebook del programma e nemmeno sui canali: peggio di una damnatio memoriae. E sì che aveva fatto il botto con 2,5 milioni di spettatori incollati alla tv a godersi le performance aree di Sua Presidenza. Che erano andate forti pure sui social, ad alimentare una polemica che va avanti da giorni senza chesenta l’esigenza di dare conto degli oltre 120 ...

ale_dibattista : A proposito di censura...il servizio delle Iene sullo scandalo voli di Stato-Casellati andato in onda ieri oggi è s… - fattoquotidiano : I VOLI DELLA CASELLATI SPARITI SUI SITI MEDIASET Puff! Con un tocco di magia il servizio delle Iene sui voli di St… - redazioneiene : Gelosia level…? Ecco @14Adua Rosalinda come non l’avete mai vista! Lo scherzo di @nicdedevitiis con Andrea Zenga… - redazioneiene : “La mia paura è che sia veramente un prete”: facciamo gli auguri a George Clooney ricordando quel bellissimo bacio… - DaCaiomauro : RT @fattoquotidiano: I VOLI DELLA CASELLATI SPARITI SUI SITI MEDIASET Puff! Con un tocco di magia il servizio delle Iene sui voli di Stato… -