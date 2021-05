La Roma è la seconda vittima preferita di Cavani: 13 gol segnati dal Matador ai giallorossi (Di giovedì 6 maggio 2021) Edinson Cavani autentica bestia nera della Roma. L’attaccante del Manchester United oggi ha realizzato una doppietta contro la formazione di Paulo Fonseca nel ritorno delle semifinali di Europa League, 4 gol in due partite, pensando ai due dell’andata. Il Matador ha realizzato 13 gol totali in tutte le competizioni contro i giallorossi, che diventano la sua seconda vittima preferita da quando gioca, seconda solo al Monaco che è la vittima principale dell’uruguayano con 15 reti. Foto: Twitter United L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 6 maggio 2021) Edinsonautentica bestia nera della. L’attaccante del Manchester United oggi ha realizzato una doppietta contro la formazione di Paulo Fonseca nel ritorno delle semifinali di Europa League, 4 gol in due partite, pensando ai due dell’andata. Ilha realizzato 13 gol totali in tutte le competizioni contro i, che diventano la suada quando gioca,solo al Monaco che è laprincipale dell’uruguayano con 15 reti. Foto: Twitter United L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

