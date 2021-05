Isola dei famosi, perché oggi giovedì 6 maggio non va in onda? (Di giovedì 6 maggio 2021) Questa sera non andrà in onda l’Isola dei famosi 2021: ecco il vero motivo oggi, giovedì 6 maggio, non andrà in onda l’appuntamento con l’Isola dei famosi 2021. Nelle scorse settimanale, la puntata del giovedì non era in diretta, ma registrata per problemi logistici con Supervivientes, versione spagnola del survior show. Isola dei famosi 2021: puntata posticipata L’appuntamento del giovedì sera con Isola dei famosi però non verrà annullato dai palinsesti Mediaset, ma verrà posticipato a venerdì per assicurare la messa in onda in diretta. Tale decisione non è stata presa per motivi di ascolti o di ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 6 maggio 2021) Questa sera non andrà inl’dei2021: ecco il vero motivo, non andrà inl’appuntamento con l’dei2021. Nelle scorse settimanale, la puntata delnon era in diretta, ma registrata per problemi logistici con Supervivientes, versione spagnola del survior show.dei2021: puntata posticipata L’appuntamento delsera condeiperò non verrà annullato dai palinsesti Mediaset, ma verrà posticipato a venerdì per assicurare la messa inin diretta. Tale decisione non è stata presa per motivi di ascolti o di ...

