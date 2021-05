“In questa storia che è la mia”: Claudio Baglioni in streaming (Di giovedì 6 maggio 2021) Per gli amanti di Claudio Baglioni e gli iscritti al Clab, il fan club ufficiale del cantante, il 2 giugno è una data da non perdere. Verrà trasmessa in streaming sulla piattaforma ItsArt l’opera-concerto totale di “In questa storia che è la mia”, l’ultimo album di inediti di Baglioni. Vi propongo qui di seguito i dettagli. Da chi è composta l’opera? È un evento eccezionale da non perdere per il periodo che stiamo attraversando. L’artista ha ideato insieme ad una squadra un’opera-concerto totale che non ha precedenti. Qui di seguito riporto i componenti di quest’opera: Parole e musiche: Claudio Baglioni Ideazione: Claudio Baglioni e Giuliano Peparini Direzione artistica: Giuliano Peparini Regia ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 6 maggio 2021) Per gli amanti die gli iscritti al Clab, il fan club ufficiale del cantante, il 2 giugno è una data da non perdere. Verrà trasmessa insulla piattaforma ItsArt l’opera-concerto totale di “Inche è la mia”, l’ultimo album di inediti di. Vi propongo qui di seguito i dettagli. Da chi è composta l’opera? È un evento eccezionale da non perdere per il periodo che stiamo attraversando. L’artista ha ideato insieme ad una squadra un’opera-concerto totale che non ha precedenti. Qui di seguito riporto i componenti di quest’opera: Parole e musiche:Ideazione:e Giuliano Peparini Direzione artistica: Giuliano Peparini Regia ...

