In Israele Netanyahu è forse al capolinea. Ci prova Lapid (Di giovedì 6 maggio 2021) Netanyahu è forse arrivato al capolinea, dopo 12 anni ininterrotti di premierato. Il presidente di Israele Reuven Rivlin ha affidato ieri sera l’incarico di formare il governo a Yair Lapid, che con i suoi 17 seggi guida Yesh Atid, il più importante partito del blocco anti - Netanyahu, dopo che questi, giunto alla scadenza del suo mandato, era stato costretto a rinunciare. In questi stessi giorni, procedono le sessioni e le testimonianze del processo criminale in atto contro di lui, per corruzione, frode e abuso di autorità. Lapid è stato indicato a Rivlin da 56 membri della Knesset (su un totale di 120), 11 in più delle precedenti consultazioni. Questa volta si sono uniti anche 5 dei sei deputati arabi della Joint List (l’esponente di Balad si è dissociato) e i 6 di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 6 maggio 2021)arrivato al, dopo 12 anni ininterrotti di premierato. Il presidente diReuven Rivlin ha affidato ieri sera l’incarico di formare il governo a Yair, che con i suoi 17 seggi guida Yesh Atid, il più importante partito del blocco anti -, dopo che questi, giunto alla scadenza del suo mandato, era stato costretto a rinunciare. In questi stessi giorni, procedono le sessioni e le testimonianze del processo criminale in atto contro di lui, per corruzione, frode e abuso di autorità.è stato indicato a Rivlin da 56 membri della Knesset (su un totale di 120), 11 in più delle precedenti consultazioni. Questa volta si sono uniti anche 5 dei sei deputati arabi della Joint List (l’esponente di Balad si è dissociato) e i 6 di ...

Advertising

HuffPostItalia : In Israele Netanyahu è forse al capolinea. Ci prova Lapid - Carmela_oltre : RT @francofontana43: Israele, forse, verso un nuovo governo. Lapid premier designato, ma non è la fine di Netanyahu. Nel frattempo continua… - linobor : RT @francofontana43: Israele, forse, verso un nuovo governo. Lapid premier designato, ma non è la fine di Netanyahu. Nel frattempo continua… - _MrWolf_ : RT @euronewsit: Netanyahu non trova i numeri, il presidente israeliano Rivlin affida l'incarico di formare il governo al leader centrista L… - euronewsit : Netanyahu non trova i numeri, il presidente israeliano Rivlin affida l'incarico di formare il governo al leader cen… -