Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 6 maggio (Di giovedì 6 maggio 2021) Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, anticipazioni oggi giovedì 6 maggio: Dante è pronto ad ostacolare Cosimo e favorire Umberto. Ludovica e Marcello sono sempre più innamorati. Vittorio rivela a Beatrice la sua situazione con Marta. Il Ferri ha preso delle decisioni sconvolgenti per I Cantieri. La Graziani è preoccupata per il marito Michele, mentre Patrizio e Vittorio devono scoprire chi si sia introdotto in casa loro.

