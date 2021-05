Il ministro Bianchi dice che a settembre tutti gli studenti saranno in classe (Di giovedì 6 maggio 2021) «Voglio riportare a settembre tutti gli studenti in aula e in sicurezza». Lo dice a Repubblica il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, mentre ancora in realtà non mancano molti giorni per arrivare alla fine dell’anno, tra le Regioni che vanno in ordine sparso, i presidi che reclamano attenzioni, i malesseri dei ragazzi e le paure dei professori. Da oggi riprendono le prenotazioni per i vaccini degli insegnanti. Messi in sicurezza i più a rischio, si ricomincia a vaccinare per categorie, da dove si era interrotto un mese fa quando il commissario Figliuolo decise che si doveva procedere prima con anziani e fragili. E l’obiettivo è coprire il 100% dei prof entro l’estate. Così per settembre Bianchi conta di «avere tutti gli ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 6 maggio 2021) «Voglio riportare agliin aula e in sicurezza». Loa Repubblica ildell’Istruzione Patrizio, mentre ancora in realtà non mancano molti giorni per arrivare alla fine dell’anno, tra le Regioni che vanno in ordine sparso, i presidi che reclamano attenzioni, i malesseri dei ragazzi e le paure dei professori. Da oggi riprendono le prenotazioni per i vaccini degli insegnanti. Messi in sicurezza i più a rischio, si ricomincia a vaccinare per categorie, da dove si era interrotto un mese fa quando il commissario Figliuolo decise che si doveva procedere prima con anziani e fragili. E l’obiettivo è coprire il 100% dei prof entro l’estate. Così perconta di «averegli ...

