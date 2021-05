Il coprifuoco potrebbe slittare alle 23 o a mezzanotte | ecco quando

Advertising

fanpage : C'è la data. Dalle 22 alle 23, se non addirittura a mezzanotte. Quando potrebbe essere spostato il coprifuoco. - MoniShantiRani : RT @Michele_Arnese: Coprifuoco. L’ipotesi più probabile è che il «tutti a casa» scatti alle 23. Il giorno tanto atteso potrebbe essere il 1… - Blackskorpion4 : RT @Michele_Arnese: Coprifuoco. L’ipotesi più probabile è che il «tutti a casa» scatti alle 23. Il giorno tanto atteso potrebbe essere il 1… - Corriere : Il primo tema di cui discutere è il coprifuoco: l’ipotesi più probabile è che il «tutti a casa» scatti alle 23. Il… - 1giornodapecora : #ugdp @CostaAndrea70 mi auguro che coll'allungamento del coprifuoco si arrivi anche alle 24, lo spero, questo è un… -

Ultime Notizie dalla rete : coprifuoco potrebbe

... monitoraggio: le Regioni che potrebbero cambiare colore Leggi anche ?>, la decisione ... Al momento più della metà del Paese è in zona gialla, ma la situazionecambiare. In ...In attesa dell'ufficialità del Governo di Mario Draghi, la situazione Covid 19 in Italiacambiare con nuove norme. Infatti, possibile che l'attuale orario dialle ore 22:00 sarà ...Dalla seconda metà di maggio l'Italia riapre ai turisti: «la pandemia ci ha costretto a chiudere, ma siamo pronti a ridare il benvenuto al mondo» dice il presidente ...Il green pass nazionale annunciato da Mario Draghi servirà per viaggiare in Italia senza restrizioni dal 16 maggio, ma non solo. Ecco cos'è, come funziona, come si ottiene, in attesa del pass verde eu ...