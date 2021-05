I Wolves secondo Saunders: 'Towns talento unico, per essere elite deve solo...' (Di giovedì 6 maggio 2021) Ryan Saunders ha appena compiuto 35 anni. E aspetta la seconda occasione in panchina, nel mondo che da sempre è la sua vita: l'Nba. Per la prima volta da 11 anni ha un po' di tempo libero durante una ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 6 maggio 2021) Ryanha appena compiuto 35 anni. E aspetta la seconda occasione in panchina, nel mondo che da sempre è la sua vita: l'Nba. Per la prima volta da 11 anni ha un po' di tempo libero durante una ...

Ultime Notizie dalla rete : Wolves secondo I Wolves secondo Saunders: 'Towns talento unico, per essere elite deve solo...' I Wolves hanno un altro talento sotto i riflettori: Anthony Edwards. Saunders è stato il coach della prima scelta assoluta al Draft nei primi mesi della sua carriera Nba e non è per niente sorpreso ...

I Wolves secondo Saunders: "Towns talento unico, per essere elite deve solo..."

MERCATO NBA - Oklahoma City Thunder, secondo decadale per Charlie Brown Gli Oklahoma City Thunder hanno firmato Charlie Brown con un secondo contratto decadale. Brown ha giocato tre partite per i Thunder con 15.6 minuti di media, nei quali ha trovato 5 punti e ...

