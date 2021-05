Giro d’Italia 2021, l’albo d’oro. Italia in testa con 69 vittorie (Di giovedì 6 maggio 2021) Mancano meno di due giorni alla partenza del Giro d’Italia 2021 di ciclismo su strada, che è in programma tra sabato 8 e domenica 30 maggio: previste 21 tappe (19 in linea e 2 cronometro individuali) inframmezzate da 2 giorni di riposo, entrambi di martedì (18 e 25 maggio). Andiamo a scoprire l’albo d’oro della competizione. Si tratta dell’edizione numero 104, nei 103 precedenti per 69 volte è stata l’Italia a gioire, anche se l’ultimo azzurro a trionfare è stato Vincenzo Nibali nel 2016. Alle spalle dell’Italia c’è il Belgio, con 7 edizioni vinte con tre diversi ciclisti, ma il bersaglio grosso manca dal lontano 1978. Sei i successi della Francia, che però manca l’appuntamento con la vittoria finale dal 1989, poi a quota 4 la Spagna. Tre affermazioni ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021) Mancano meno di due giorni alla partenza deldi ciclismo su strada, che è in programma tra sabato 8 e domenica 30 maggio: previste 21 tappe (19 in linea e 2 cronometro individuali) inframmezzate da 2 giorni di riposo, entrambi di martedì (18 e 25 maggio). Andiamo a scopriredella competizione. Si tratta dell’edizione numero 104, nei 103 precedenti per 69 volte è stata l’a gioire, anche se l’ultimo azzurro a trionfare è stato Vincenzo Nibali nel 2016. Alle spalle dell’c’è il Belgio, con 7 edizioni vinte con tre diversi ciclisti, ma il bersaglio grosso manca dal lontano 1978. Sei i successi della Francia, che però manca l’appuntamento con la vittoria finale dal 1989, poi a quota 4 la Spagna. Tre affermazioni ...

