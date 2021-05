Giro d’Italia 2021 | Diego Ulissi | “Sono felicissimo di aver ripreso | voglio togliermi delle soddisfazioni”

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 maggio 2021) Mesi di grande difficoltà per. Il corridore italiano ha dovuto mettersi alle spalle un periodo molto complicato per via della miocardite diagnosticatagli a fine 2020. Il toscano è tornato fortunato ad allenarsi e a gareggiare a pieno regime e si augura di ritagliarsi un ruolo importante nel prossimo, che prenderà il via l’8 maggio da Torino. Non mancano le motivazioni al 31enne di Cecina, per il timore di veder distrutto tutto quello che si era costruito in sella. Fortunatamente, i rilevamenti effettuati sul ciclista non hanno evidenziato problematiche particolari e quindi l’avventura nelcon l’UAE Team Emirates sta per cominciare. “È stato un inverno difficile, l’importante èsuperato questo problema....