Gazzetta – Spalletti al Napoli | i colpi di scena possono attende Le cifre del contratto

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 6 maggio 2021) Lucianoviaggia verso la panchina del. Secondodello Sport non ci saranno grandidi. Insomma per il quotidiano non bisogna aspettarsi una trattativa sotto traccia così come ha abilmente fatto la Roma, che all’improvviso ha annunciato l’accordo con Mourinho, allenatore strapagato nonostante i debiti societari. Ilha preso la strada che porta adovrebbe mantenere la rotta, anche perché arrivano sempre più indiscrezioni in questo senso. Proprio ieri si è parlato del tecnico che ha rifiutato un invito per l’estate, motivandolo in questo modo: “Sono già impegnato con la mia nuova squadra”. Spalleti al: ile leSecondo quanto riferisce ...