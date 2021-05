Francesca Fialdini sostituita | chi prenderà il suo posto | il nome bomba della conduttrice

Leggi su cityroma

(Di giovedì 6 maggio 2021) Cambi di palinsesto in Rai in questo finale di stagione che raccoglie il successo degli ascolti grazie a personaggi come Mara Venier e Carlo Conti. I vertici dell'azienda di stato hanno annunciato che la signoraDomenica, leader incontrastata degli ascolti del dì di festa condurrà insieme a Conti la finale dello Zecchino D'Oro. Mara Venier e Carlo Conti insieme alla finale de Lo Zecchino d'Oro Lo storico festivalcanzone dei più piccoli celebrerà il vincitore il 30 Maggio, ma non andrà in onda di sera come di consueto ma nel pomeriggio nell'orario in cui va in onda Da noi… A ruota libera condotto con entusiasmo da. Lasarà rimpiazzata da Lo Zecchino d'Oro che grazie ad due colossi come la Venier e Carlo Conti farà sicuramente il pieno ...