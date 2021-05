Fedez. Franco Di Mare chiede le scuse, lui replica così: «Lo rifarei 100mila volte. Io posso difendermi, chi non è privilegiato perde il lavoro?» (Di giovedì 6 maggio 2021) Fedez. Franco Di Mare chiede le scuse, lui replica così: «Lo rifarei 100mila volte. Io posso difendermi, chi non è privilegiato perde il lavoro?». A quattro giorni dal... Leggi su leggo (Di giovedì 6 maggio 2021)Dile, lui: «Lo. Io, chi non èil?». A quattro giorni dal...

Advertising

davidefaraone : Il direttore di Rai Tre Franco #DiMare accusa #Fedez di ciò che in realtà #Report ha fatto con #Renzi, aver manipol… - Agenzia_Ansa : DIRETTA | Caso Fedez, Franco Di Mare si difende in Vigilanza Rai. Il direttore di Rai3: 'da Fedez manipolazione dei… - fattoquotidiano : CASO FEDEZ | Il direttore di Rai3 Franco Di Mare si difende davanti alla Commissione vigilanza. Ascoltate [VIDEO] - amoreandrea84 : RT @davidefaraone: Il direttore di Rai Tre Franco #DiMare accusa #Fedez di ciò che in realtà #Report ha fatto con #Renzi, aver manipolato e… - avimmaisacap : RT @fattoquotidiano: Cari lettori, ci hanno scoperto. Siamo costretti a confessare perché ieri Repubblica ha pubblicato un’anticipazione de… -