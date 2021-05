“È morto e mi dispiace molto”. Antonella Clerici non trattiene la commozione: “Per noi è stato un simbolo” (Di giovedì 6 maggio 2021) Se ne è andato all’età di 59 anni dopo una lunga lotta con il cancro. Nick Kamen ha lasciato il mondo della musica nel dolore e nel lutto. A darne la notizia è stato mercoledì 5 maggio l’amico e collega Boy George. I due sorridono felici nella foto che li ritrae in uno dei momenti di massima fama, e gioia. Nick riuscì a colpire Madonna con lo spot della Levi’s ambientato in una lavanderia, in cui si spogliava per lavare i suoi abiti dando vita ad un sexy spogliarello. Con quella scena Nick fu notato dalla material girl che decise di affidargli una canzone che aveva scritto con Stephen Bray. E il successo di quel brano del 1986, “Each Time You Break My Heart” è stato sensazionale. Anche Antonella Clerici, nella puntata di “È sempre mezzogiorno” in onda giovedì 6 maggio, ha voluto ricordare l’amatissimo cantante. “Se ne ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 6 maggio 2021) Se ne è andato all’età di 59 anni dopo una lunga lotta con il cancro. Nick Kamen ha lasciato il mondo della musica nel dolore e nel lutto. A darne la notizia èmercoledì 5 maggio l’amico e collega Boy George. I due sorridono felici nella foto che li ritrae in uno dei momenti di massima fama, e gioia. Nick riuscì a colpire Madonna con lo spot della Levi’s ambientato in una lavanderia, in cui si spogliava per lavare i suoi abiti dando vita ad un sexy spogliarello. Con quella scena Nick fu notato dalla material girl che decise di affidargli una canzone che aveva scritto con Stephen Bray. E il successo di quel brano del 1986, “Each Time You Break My Heart” èsensazionale. Anche, nella puntata di “È sempre mezzogiorno” in onda giovedì 6 maggio, ha voluto ricordare l’amatissimo cantante. “Se ne ...

