Advertising

DiMarzio : #ASRoma - Oggi in campo contro il #ManchesterUnited. La probabile formazione e i convocati - MCalcioNews : Europa League, Fonseca: 'Decisivo il secondo tempo dell'andata. Mourinho? Non ha bisogno dei miei consigli'… - oscarvalle1984 : RT @junews24com: Fonseca Juve, il tecnico: «Futuro? Il calcio italiano mi piace molto» - - giornaleradiofm : E.League, Fonseca: 'Mai pensato di dimettermi, Mou corretto': (ANSA) - ROMA, 06 MAG - 'Io credevo fosse possibile a… - junews24com : Fonseca Juve, il tecnico: «Futuro? Il calcio italiano mi piace molto» - -

Ultime Notizie dalla rete : League Fonseca

...i 4 gol di scarto subiti all'andata dal Manchester United ed esce in semifinale dall' Europa... Bella prova della squadra diche esce dal torneo a testa alta e con un risultato di ...Lo ha detto Pauloa Sky Sport, dopo l'eliminazione dall'Europa. Poi, il portoghese è tornato sulla propria esperienza nella Capitale: "Non ho mai pensato alle dimissioni. Non sono uno ...All'andata, i giallorossi sono stati sconfitti per 6-2. La Roma di Fonseca esce dall'Europa League: all'Olimpico i giallorossi hanno battto il Manchester United per 3-2 nel match valido come ritorno ...La Roma esce dall’Europa League per mmano del Manchester United ma a consolarla ci pensa il suo prossimo allenatore Josè Mourinho ...