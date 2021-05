(Di giovedì 6 maggio 2021) MILANO (ITALPRESS) – Il pianeta va preservato e questo punto mette d'accordo anche iche hanno il desiderio di acquistare online, supportando al tempo stesso la sostenibilità.Dal nuovo report di UPS sulla “Smart E-2021”, sui comportamenti, gli atteggiamenti e le aspettative da parte dei, è l'Italia a mostrare maggiore interesse verso l'attenzione dei rialla sostenibilità (82%), che orienta la scelta del retailer da cui effettuare acquisti, sia online che presso i negozi fisici. E' il Belgio invece il paese europeo in cui stato espresso il minor interesse in merito, ma sempre con il 69%. Nel sondaggio condotto a gennaio 2021 su un campione di oltre 10 miladi ben otto mercati europei quali Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Spagna, Paesi Bassi, ...

Advertising

restoalsud : #territorio #sud #lavoro E-commerce, i consumatori premiano i venditori che rispettano l’ambiente - - giornaleradiofm : E-commerce e sostenibilità, consumatori italiani i più attenti: (Adnkronos) - Il pianeta va preservato e questo pun… - lifestyleblogit : E-commerce e sostenibilità, consumatori italiani i più attenti - - italiaserait : E-commerce e sostenibilità, consumatori italiani i più attenti - seigradi : #Trustpilot Covid e e-commerce, com’è cambiato il comportamento dei consumatori nel 2020 - -

Ultime Notizie dalla rete : commerce consumatori

Qui News Valdicornia

... in particolare in materia di Iva nel settore dell'e -, il Nucleo di Polizia economico ... tra cui una decina non italiani, che hanno venduto beni a privatiin evasione di imposta, ...Ci sono dei giocatori che conquistano l'attenzione della popolazione digitale, da Prime Video all'e -di abbigliamento. Come dice l'analisi di Comscore "tali crescite sono state rese ...MILANO (ITALPRESS) – Il pianeta va preservato e questo punto mette d’accordo anche i consumatori che hanno il desiderio di acquistare online, supportando al tempo stesso la sostenibilità. Dal nuovo re ...Cronaca Pescara - 06/05/2021 10:05 - A seguito di articolate attività d’indagine delegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, finalizzate ad accertare ...