(Di giovedì 6 maggio 2021) Stava facendo una passeggiata con iquando è stata attaccata eda unadi. Così è morta a 39 anni Laney Malavolta a Durango, in Colorado. È successo venerdì sera: a lanciare l’allarme è stato il fidanzato che quando ha visto tornare a casa ida soli è corso fuori a cercarla. Sul suo corpo erano evidenti i segni dell’aggressione e l’autopsia disposta dalle autorità locali ha confermato che la causa della morte è “una ferita perforante al collo”. Tre deglisono stati individuati e soppressi, come prevede la legge locale, iinvece sono riusciti a salvarsi dall’attacco e hanno riportato solo lievi ferite. Malavolta è la quarta vittima di attacchi dida quando Colorado Parks and Wildlife ...

Advertising

FQMagazineit : Donna va a passeggio con i suoi cani: muore sbranata da una famiglia di orsi -

Ultime Notizie dalla rete : Donna passeggio

Il Fatto Quotidiano

... la città "culturalmente ambiziosa e bellamente vanitosa", il Corso grande in cui sempre l'amico s'incontrava, ildi lui e di lei con i vestiti secondo le stagioni (Lavelata), la ...... portato addosso come fosse un qualsiasi oggetto da. Nella serata di ieri, i carabinieri ... Alla vista delle divise laha dato in escandescenze spintonando i militari che la riportavano ...Affianca una donna con la bicicletta, la strattona e le strappa la borsa, quindi fugge. Ladro 30enne ci ripensa e chiama le forze dell'ordine per autodenunciarsi.Dopo aver consegnato tutto il maltolto alla vittima, il 'reo confesso' è stato denunciato in stato di libertà per rapina impropria ...