Donatella Rettore | quanti anni ha?

Donatella Rettore è una cantante italiana di grandissimo successo che ha contribuito a fare la storia della musica italiana. Questa sera, giovedì 6 maggio, la donna è protagonista del pre prima serata di rai Uno in quanto gioca a I Soliti Ignoti – Il Ritorno condotto da Amadeus. L'eventuale vincita sarà devoluta in beneficenza alla Fondazione Italiana per l'Autismo. Scopriamo qualcosa in più su di lei. Donatella Rettore nasce a Castelfranco Veneto l'8 luglio 1955, ha 65 anni ed a breve ne compirà 66. Il suo segno zodiacale è quello del Cancro. La cantante è bellissima e mostra meno anni di quelli che ha ed è veramente bellissima.

GianlucaNegro29 : Donatella Rettore buona candidata al premio #Goria ai #SolitiIgnoti - Iuppo : Donatella Rettore tra Harry Potter e David Bowie #isolitiignoti - lapsus_linguae : segnalo Donatella Rettore a Rai1 per Soliti Ignoti. il programma è una palla ma lei non me la perdo - ssnowhyuganara : Donatella rettore cantava “dammi una lametta che mi taglio le vene” e non aveva mica torto - esesapessi : Donatella Rettore non ha visto un minuto de #isolitiignoti Bene -