**Dl sostegni: in Aula Camera da lunedì 17, voto finale il 19** (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. (Adnkronos) – Slitta di una settimana l’approdo nell’Aula della Camera del decreto legge sostegni, ancora all’esame del Senato. La discussione generale sul provvedimento inizierà infatti lunedì 17 maggio. Lo ha stabilito la Conferenza dei Capigruppo, durante la quale il Governo ha annunciato che porrà la questione di fiducia, anche perchè il testo va convertito in legge entro il 21. Il voto finale è previsto pertanto per la serata di mercoledì 19. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. (Adnkronos) – Slitta di una settimana l’approdo nell’delladel decreto legge, ancora all’esame del Senato. La discussione generale sul provvedimento inizierà infatti17 maggio. Lo ha stabilito la Conferenza dei Capigruppo, durante la quale il Governo ha annunciato che porrà la questione di fiducia, anche perchè il testo va convertito in legge entro il 21. Ilè previsto pertanto per la serata di mercoledì 19. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : **Dl sostegni Dl sostegni: Casellati, improponibile impignorabilita' del Reddito di cittadinanza E' improponibile la modifica approvata dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato al Dl sostegni e recepita nel maxi - emendamento del Governo per rendere non pignorabile il reddito di cittadinanza. Lo ha deciso la presidente del Senato, Elisabetta Casellati. Con la modifica 'cassata' ...

Dl sostegni, il Governo presenta maxi - emendamento e pone la fiducia ...nell'Aula del Senato per annunciare la presentazione di un maxi - emendamento che recepisce le modifiche proposte dalle commissioni Bilancio e Finanze ed è interamente sostitutivo del Dl sostegni. D'...

Moratoria finanziamenti PMI, proroga al 31 dicembre 2021 nel DL Sostegni bis Informazione Fiscale Dl sostegni, Sbrollini: soddisfatti Iv ruolo centrale su cultura e sport "Siamo molto soddisfatti" del dl Sostegni oggi in aula al Senato anche e soprattutto per quanto riguarda lo sport e la cultura "perchè abbiamo lavorato moltissimo ed abbiamo avuto un ruolo centrale, c ...

Draghi cancella la prima rata IMU del 2021! Ecco per chi Con il Decreto Sostegni Bis arriva l'esenzione dal pagamento della prima rata IMU 2021. L'intervento riguarderà tutti coloro che hanno già potuto beneficiare dei contributi a fondo perduto stanziati d ...

E' improponibile la modifica approvata dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato al Dl sostegni e recepita nel maxi - emendamento del Governo per rendere non pignorabile il reddito di cittadinanza. Lo ha deciso la presidente del Senato, Elisabetta Casellati. Con la modifica 'cassata' ...

"Siamo molto soddisfatti" del dl Sostegni oggi in aula al Senato anche e soprattutto per quanto riguarda lo sport e la cultura "perchè abbiamo lavorato moltissimo ed abbiamo avuto un ruolo centrale, c ...

Con il Decreto Sostegni Bis arriva l'esenzione dal pagamento della prima rata IMU 2021. L'intervento riguarderà tutti coloro che hanno già potuto beneficiare dei contributi a fondo perduto stanziati d ...