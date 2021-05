Dalla rosa si ottiene una tisana davvero portentosa | curiose?

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 6 maggio 2021) Se amate coltivare piante e fiori sul vostro balcone, ricordate cheè possibile ottenere un infuso quasi miracoloso. Non solo bella da vedere, ma anche preziosa per la salute dell’organismo. I suoi petali, infatti, inondano l’aria di intensi profumi che ritemprano lo spirito, ma giovano moltissimo anche al corpo. Di lei sappiamo quasi tutto: per macerazione siun’acqua delicata che assicura una pulizia profonda della pelle del viso e al contempo la tonifica. Il suo olio essenziale lenisce la cute dall’arrossamento e mitiga i segni di espressione. Ma fino ad ora, in pochi sapevano che potesse rientrare tra i fiori commestibili ed essere assunta sotto forma didi scoprire come fare e quali vantaggiosi benefici potete ricavare sorseggiandola? Iniziamo! Se volete ...