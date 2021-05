Da Barcellona-Psg all’incubo La Coruna per il Milan: le rimonte più pazze delle coppe europee (Di giovedì 6 maggio 2021) Alla Roma non resta che prendere esempio dalla… Roma. Dopo il 6-2 dell’andata rimediato a Old Trafford, una partita incomprensibile che sembra ormai lontana ere geologiche fa visto quanto successo negli ultimi giorni con l’arrivo di Mourinho e la rivoluzione copernicana giallorossa, per ribaltare il pesantissimo punteggio contro un Manchester United che fin da ottobre era dato come favorita per la vittoria finale e che dodici partite dopo può centrare il pass per l’atto conclusivo servirà farsi ispirare dalle altre grandi imprese da far tremare i polsi in Europa. Una di queste fu quella centrata proprio dalla Roma di Di Francesco, che fece vivere una notte da sogno ai propri tifosi quando dopo il 4-1 del Camp Nou ai quarti della Champions 2017/2018 servirono il ribaltone all’Olimpico con un 3-0 completamente irrealizzabile secondo chiunque. Contro gli inglesi stasera servirebbe un gol ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021) Alla Roma non resta che prendere esempio dalla… Roma. Dopo il 6-2 dell’andata rimediato a Old Trafford, una partita incomprensibile che sembra ormai lontana ere geologiche fa visto quanto successo negli ultimi giorni con l’arrivo di Mourinho e la rivoluzione copernicana giallorossa, per ribaltare il pesantissimo punteggio contro un Manchester United che fin da ottobre era dato come favorita per la vittoria finale e che dodici partite dopo può centrare il pass per l’atto conclusivo servirà farsi ispirare dalle altre grandi imprese da far tremare i polsi in Europa. Una di queste fu quella centrata proprio dalla Roma di Di Francesco, che fece vivere una notte da sogno ai propri tifosi quando dopo il 4-1 del Camp Nou ai quarti della Champions 2017/2018 servirono il ribaltone all’Olimpico con un 3-0 completamente irrealizzabile secondo chiunque. Contro gli inglesi stasera servirebbe un gol ...

