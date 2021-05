Covid | nota MI | riprendono i vaccini per il personale scolastico Niente mascherine FFp2 Seguire il protocollo di sicurezza vigente

Advertising

rtl1025 : ??Una dose di richiamo del #vaccino Covid-19 di #Moderna ha generato una promettente risposta immunitaria contro le… - you_trend : ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 49 su 100, ieri era 50. Nota metodologica compl… - alinatede : RT @you_trend: ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 49 su 100, ieri era 50. Nota metodologica completa: http… - orizzontescuola : Covid, nota MI: riprendono i vaccini per il personale scolastico. Niente mascherine FFp2. Seguire il protocollo di… - ProDocente : Covid, nota MI: riprendono i vaccini per il personale scolastico. Niente mascherine FFp2. Seguire il protocollo di… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nota

Orizzonte Scuola

...gruppo di 'affrontare efficacemente la complessità del contesto conseguente all'epidemia da- ... utili al top: ora si punta alla fusione con Ubi Base patrimoniale e liquidità, spiega unadel ......il gruppo sta ancora sostenendo per l'allineamento alle indicazioni governative in materia di. "I risultati " si legge nelladiramata dal Cda, presieduto da Luciano Carta " sono in linea ...(ANSA) - MOSCA, 06 MAG - La versione a dose singola del vaccino Sputnik V, chiamato Sputnik Light, è stata registrata in Russia. Lo fa sapere il Fondo russo per gli Investimenti Diretti (Rdif) in una ...Prosegue la campagna vaccinale secondo le indicazioni del commissario Figliuolo. In Lombardia pochi no ad AstraZeneca.