**Covid: i sindaci dell'Elba, 'Puntiamo all'isola Covid free per fine maggio'** (Di giovedì 6 maggio 2021) Firenze, 6 mag. - (Adnkronos) - "Abbiamo appreso con grande soddisfazione dal generale Figliuolo che partirà la campagna di vaccinazione di massa dalle isole più piccole, dove maggiori sono le criticità, per arrivare poi alle isole minori dove è presente anche un ospedale, come all'Elba. Nella nostra isola noi non abbiamo bisogno che arrivi tanto l'esercito quanto che arrivino i vaccini sufficienti per tutti: mettiamo a disposizione le nostre forze per la somministrazione delle dosi. Ci piacerebbe avere come orizzonte temporale la fine di maggio per completare la vaccinazione". Lo ha detto all'Adnkronos il sindaco di Portoferraio, Angelo Zini, presidente della Conferenza dei sindaci dell'isola d'Elba.

