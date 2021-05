**Covid: Codacons, 'su ricorso ristoranti al chiuso Tar chiede spiegazioni a Governo'** (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - Il Tar del Lazio pronunciandosi sul ricorso d'urgenza presentato dal Codacons contro il Decreto del Governo del 22 aprile scorso che limita le aperture dei ristoranti senza spazio all'aperto, ha deciso di vederci chiaro. Lo fa sapere l'associazione. Con un decreto monocratico il presidente della Sezione Prima Ter del Tar Lazio, Francesco Arzillo, "ha intimato infatti al Governo di fornire entro 24 ore tutta la documentazione che ha condotto alla decisione di limitare le aperture dei ristoranti ai soli locali dotati di spazio all'aperto", spiega il Codacons. Si legge nel decreto del Tar: "Ritenuto che ai fini della decisione cautelare monocratica occorre acquisire una relazione dell'Amministrazione sui singoli profili di censura, recante in ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - Il Tar del Lazio pronunciandosi suld'urgenza presentato dalcontro il Decreto deldel 22 aprile scorso che limita le aperture deisenza spazio all'aperto, ha deciso di vederci chiaro. Lo fa sapere l'associazione. Con un decreto monocratico il presidente della Sezione Prima Ter del Tar Lazio, Francesco Arzillo, "ha intimato infatti aldi fornire entro 24 ore tutta la documentazione che ha condotto alla decisione di limitare le aperture deiai soli locali dotati di spazio all'aperto", spiega il. Si legge nel decreto del Tar: "Ritenuto che ai fini della decisione cautelare monocratica occorre acquisire una relazione dell'Amministrazione sui singoli profili di censura, recante in ...

