Covid, calano i ricoveri nei reparti non critici: le regioni ancora sopra soglia d'allerta (Di giovedì 6 maggio 2021) Secondo il bollettino del 6 maggio, diminuiscono i positivi nei reparti ordinari: sono 16.867 (-653). Due regioni, però, superano ancora la soglia d'allarme del 40% di posti letto occupati. In calo anche i pazienti in terapia intensiva: sono 2.308 (-60, 127 ingressi del giorno). Nelle ultime 24 ore sono stati 11.807 i nuovi casi, su 324.640 tamponi (ieri 10.585 casi su 327.169 test). La percentuale di positivi è al 3,6% (era al 3,2). Dall'inizio della pandemia, i casi sono 4.082.198 e le vittime 122.263 (+258)

