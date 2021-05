Covid - 19, ricoverato l'ex calciatore Loris Dominissini: sarebbe in fin di vita (Di giovedì 6 maggio 2021) Secondo quanto riportato da Gazzetta.it , Loris Dominissini è ricoverato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per Covid - 19 e sarebbe in fin di vita. L'ex calciatore e allenatore dell'Udinese ha 59 anni e le sue ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021) Secondo quanto riportato da Gazzetta.it ,all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per- 19 ein fin di. L'exe allenatore dell'Udinese ha 59 anni e le sue ...

Advertising

fattoquotidiano : Silvio Berlusconi dimesso dal San Raffaele di Milano: era ricoverato dal 6 aprile per “strascichi del Covid” - repubblica : Covid, blitz della polizia durante festa in villa: multati 40 universitari. Due scappano sul tetto, uno scivola: ri… - cn1926it : #Covid, ricoverato in condizioni gravi l'ex Udinese Dominissini: le ultime - giovannifino : @enzobianchi7 Sono stato ricoverato per 20 giorni causa COVID. Ho trascorso anche la settimana Santa in ospedale ed… - sportface2016 : #Covid19, ricoverato l’ex calciatore Loris #Dominissini: sarebbe in fin di vita -