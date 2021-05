Che fine hanno fatto i ceppi con il forchettone? (Di giovedì 6 maggio 2021) Dove sono i ceppi di coltelli dell’altro millennio? Davvero tutto scorre, e troppo velocemente, e di questa velocità subisco l’urto entrando in un negozio di casalinghi 29 anni dopo la prima volta, alla ricerca della sveglia e del ceppo di coltelli che comprai allora. La sveglia Alessi (che distrussi facendola cadere) non ce l’hanno più, non ho nemmeno capito se la producono ancora. Sarà che oggi le persone normali usano la sveglia del telefono, come facciano a dormire non lo so, io che non consento a nulla di elettronico di profanare la mia camera da letto. Non c’è più nemmeno il ceppo Montana col forchettone. Ci sono ceppi di varie marche, di vari prezzi e con tutti i coltelli possibili, però nessuno col forchettone. Sembra che il forchettone non sia più richiesto: ma come fanno ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 6 maggio 2021) Dove sono idi coltelli dell’altro millennio? Davvero tutto scorre, e troppo velocemente, e di questa velocità subisco l’urto entrando in un negozio di casalinghi 29 anni dopo la prima volta, alla ricerca della sveglia e del ceppo di coltelli che comprai allora. La sveglia Alessi (che distrussi facendola cadere) non ce l’più, non ho nemmeno capito se la producono ancora. Sarà che oggi le persone normali usano la sveglia del telefono, come facciano a dormire non lo so, io che non consento a nulla di elettronico di profanare la mia camera da letto. Non c’è più nemmeno il ceppo Montana col. Ci sonodi varie marche, di vari prezzi e con tutti i coltelli possibili, però nessuno col. Sembra che ilnon sia più richiesto: ma come fanno ...

