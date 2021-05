Centrosinistra | irrompe Nicola De Luca | “Sulle primarie ha ragione Moretti | perchè il Pd non le vuole?”

(Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiA ‘difesa’ di, a sostegno delle. Nella discussione che negli ultimi giorni sta caratterizzando il, nuovamente,De. L’ultimo assessore al Commercio della giunta Pepe, in particolare, mette nel mirino il suo ex partito, il Pd: “non volete le?”. Di seguito, l’intervento di De: “Ho letto recenti articoli e interventi sulla stampa, in cui si rivolgono varie accuse ad Angelo, dall’esser venuto meno ad impegni pregressi nei confronti della “coalizione”, fino all’infantilismo, “politico”. Mi permetto di dissentire da tale analisi, che trovo ingenerosa e del tutto superficiale. Ingenerosa nei confronti di Angelo ...

