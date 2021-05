Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi | la verità sul loro allontanamento

Leggi su zon

(Di giovedì 6 maggio 2021), ospite al programma Punto Z, svela alcuni particolari sull’nei confronti diDurante la puntata de Il Punto Z con Tommaso Zorzi andata in onda l’altra sera,ha rivelato alcuni dettagli sul perchè lei enon sono più amiche. La bella argentina ha parlato inizialmente dell’esperienza del suo compagno Ignazio Moser a L’Isola dei Famosi. Launione sembra essere molto solida, tanto da far emozionare anche Zorzi durante l’intervista. Ma non si è parlato solo dell’idillio tra lae Moser. Il vincitore del GF Vip 5 ha colto la palla al balzo per porre qualche domanda più scomoda. Una di queste riguardava proprio ...