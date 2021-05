Calcio | Letta | Coppa Italia senza serie C è errore grave

(Di giovedì 6 maggio 2021) "Leggo che stanno decidendo di fare la prossimadisquadre di #C. Un. Nel resto d'Europa si valorizzano i club delleminori. Ma non è bastata la ...

Così in un tweet il segretario Pd Enricocontro la nuova formula del torneo di. .'La nuova formula della Coppa Italia? L'hoieri sull'agenzia. Mi era stato detto una settimana fa: dobbiamo parlare di Coppa Italia, ho risposto parliamone, e poi l'hoieri. Ilè in un periodo di riforme e non si può procedere a strappi, bisogna ragionare a sistema, questo è il primo problema. Seconda questione, c'è un diritto pregresso: le società di ..."Leggo che stanno decidendo di fare la prossima Coppa Italia di calcio senza squadre di #SerieC. Un errore grave. Nel resto d'Europa si valorizzano i club delle serie minori. Ma non è bastata la lezio ...Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “La nuova formula della Coppa Italia? L’ho letta ieri sull’agenzia. Mi era stato detto una settimana fa: dobbiamo parlare di Coppa Italia, ho risposto parliamone, e poi l’ho ...